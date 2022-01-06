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52 минуты назад

Мишустин принял важное решение по Дальнему Востоку

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о снижении минимального объёма капиталовложений для получения статуса резидента свободного порта Владивосток, сообщает ИА DEITA.RU.

Мишустин принял важное решение по Дальнему Востоку
Фото: ТАССТАСС

Теперь, чтобы получить все льготы и преференции резидента, инвестору достаточно вложить в экономику хотя бы 500 тысяч рублей. Ранее минимальный «порог вхождения» составлял 5 миллионов рублей. Таким образом, закрепиться в свободном порту Владивосток теперь могут не только серьёзные корпорации и матёрые представители бизнеса, но и скромные стартапы.

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Режим территории свободного порта Владивосток распространяется и на отдельные территории других дальневосточных регионов – Ванинский и Советско-Гаванский районы Хабаровского края, Петропавловск-камчатский и чукотский Певек. В Приморье режим охватывает не только Владивосток, но и ещё 15 муниципалитетов.

Резиденты свободного порта могут пользоваться льготными налоговыми ставками на прибыль, имущество и землю, особыми режимами таможенного и административного регулирования, в том числе упрощённый визовый режим и сокращённое время проверок и выдачи разрешительных документов.

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев ранее заявил, что по количеству реализуемых инвестиционных проектов Дальний Восток уже почти догнал Дубай. Видимо, такое послабление должно сделать макрорегион даже лучше Дубая – по крайней мере, статистически. А там, возможно, и миллионник Спутник построят, заманят в него недостающие до заветного статуса 300 тысяч человек (быть может, даже москвичей), и, вероятно, наконец-то остановят убыль населения в макрорегионе.

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Тех граждан, которых бизнес не слишком интересует, пытаются соблазнить льготной дальневосточной ипотекой и дальневосточными гектарами, которые можно использовать не только под бизнес, но и под строительство жилья.

Впрочем, льготная ипотека пока только мотивирует застройщиков взвинчивать цены на жильё, да и с инвестициями всё не так однозначно – в отчёте «Востокгосплана» было сказано, что по итогам первого квартала 2021 года четыре региона, в том числе Приморский край, продемонстрировали отрицательный рост инвестиций.

Экономика,Михаил Мишустин,Юрий Трутнев,РИА "Дейта",
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