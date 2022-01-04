Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-1° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
49 минут назад

Евросоюз отказался обсуждать «Северный поток-2» с Украиной

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отказался поднимать тему «Северного потока-2» во время своего визита на Украину. Об этом глава евродипломатии рассказал польской газете PAP.

«Сейчас мы сосредотачиваем все наши усилия на снятии напряженности и предотвращении ухудшения ситуации», — пояснил Боррель.

По его словам, решение по газопроводу целиком находится в руках Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA), которое выполняет роль госрегулятора в сделке по «Северному потоку-2».

«Козни на каждом шагу»: как США еще могут помешать «Северному потоку — 2»

Ранее руководитель одной из компаний-инвесторов «Северного потока-2», генеральный директор немецкой энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах заявил, что сертификация газопровода может завершиться к середине 2022 года. Он добавил, что проверка, которую проводит в отношении сделки BNetzA, полностью соответствует планам.

4 января также стало известно, что Сенат США готовит пакет санкций против «Северного потока-2». Представитель сентаской фракции республиканцев рассказал, что голосование пройдет 14 января. Он заверил, что Сенат примет законопроект по санкциям и передаст его в Палату представителей.

Тем не менее президент США Джо Байден уже подписал в декабре 2021 года оборонный бюджет США на 2022 год. Закон предусматривает средства на сдерживание России, но от новых санкций против газопровода «Северный поток-2» в документе отказались.

Экономика,Видео,Жозеп Боррель,Джозеф Байден,Сенат США,ЕС,
39
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители