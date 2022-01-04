Добыча природного газа в Европе в течение многих лет сокращалась, что сделало регион зависимым от импорта, - пишет Bloomberg со ссылкой на главу INES, ассоциации немецких операторов систем хранения газа и водорода Себастьяна Блешке.

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«Хранилища топлива, в которых хранятся запасы природного газа в Европе, никогда еще не были так пусты в зимний период. Поскольку впереди два самых холодных зимних месяца, есть опасения, что в Европе может закончиться газ. Площадки хранения заполнены только на 56%, что более чем на 15 процентных пунктов ниже среднего показателя за 10 лет», - информирует издание.

На континенте – кризис поставок, из-за которого базовые цены на газ выросли более чем в четыре раза по сравнению с уровнем прошлого года и продолжают расти.

«Трейдеры уже готовятся к худшему: цены на газ, поставляемый с весны до 2023 года, выросли примерно на 40% за последний месяц. Некоторые говорят, что кризис может продлиться до 2025 года, когда следующая волна проектов СПГ в США начнет поставлять топливо на мировой рынок».

В этой ситуации Россия готова еще больше укрепить свои позиции в качестве главного поставщика. «Газпром» и его европейские партнеры вложили 11 миллиардов долларов в «Северный поток-2», трубопровод протяженностью 1230 километров (764 мили), проходящий по дну Балтийского моря из России в Германию.

Но неоднократно откладывавшийся из-за санкций США проект этой осенью столкнулся с еще одним препятствием, когда к власти в Германии пришло новое коалиционное правительство, а энергетический регулятор страны отложил его окончательное утверждение.