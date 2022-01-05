В Европе может закончиться газ через два месяца

В ближайшие два месяца Европа рискует остаться без газа из-за морозной погоды и низких запасов голубого топлива в хранилищах, такой прогноз озвучило американское издание Bloomberg. Авторы материала отмечают, что предпосылками к топливному кризису стали переход к возобновляемым источникам энергии и снижение собственной добычи природного газа.

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Впереди два самых холодных месяца зимы, и есть опасения, что в Европе может закончиться газ, — сказано в статье.

При этом публицисты заявили, что в прошлом году в европейских странах упала выработка электроэнергии из-за непостоянства ветроэнергетики и солнечной энергетики. Эксперты в области энергетики считают, что единственным выходом из ситуации являются дополнительные поставки газа из России по «Северному потоку — 2» или действующим маршрутам.