В Госдуме нашли деньги на новые выплаты россиянам

«Федеральный центр должен вернуть регионам изъятые за последние 10 лет налоговые доходы, чтобы они могли развивать свою экономику, создавать рабочие места, самостоятельно модернизировать социальную сферу. Мы требуем изменить бюджетную политику по следующим направлениям. Прекратить одновременно госдолг и средства в Фонде национального благосостояния. Деньги от нефтяных сверхдоходов должны быть направлены на развитие экономики, на здравоохранение, образование, на адресную помощь беднейшим слоям и самым незащищенным», — передает слова Щапова издание Regnum.