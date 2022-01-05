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1 час назад

Депутат Госдумы нашел деньги на новые выплаты россиянам

Государство должно вернуть в регионы доходы от налогов, полученные за последние 10 лет и направить их на адресную помощь россиянам. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы РФ от фракции КПРФ Михаил Щапов.

В Госдуме нашли деньги на новые выплаты россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Федеральный центр должен вернуть регионам изъятые за последние 10 лет налоговые доходы, чтобы они могли развивать свою экономику, создавать рабочие места, самостоятельно модернизировать социальную сферу. Мы требуем изменить бюджетную политику по следующим направлениям. Прекратить одновременно госдолг и средства в Фонде национального благосостояния. Деньги от нефтяных сверхдоходов должны быть направлены на развитие экономики, на здравоохранение, образование, на адресную помощь беднейшим слоям и самым незащищенным», — передает слова Щапова издание Regnum.

По словам депутата, экономика России зайдет в тупик и глубокий кризис без соответствующих изменений.

«Чтобы избежать этого кризиса, нам нужно консолидировать усилия, слушать и слышать друг друга, искать способы совместных действий», — заключил Щапов.

Ранее экономист Виталий Калугин заявил, что в федеральном бюджете РФ нет денег на постоянную индексацию социальных выплат. По словам президента России Владимира Путина, правительство в ближайшее три года выделит на социальную поддержку граждан более 41,5 трлн рублей, пишет RT.

Экономика,Михаил Щапов,КПРФ,Госдума,
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