Европе предрекли полное отсутствие газа

Этой зимой Европа может остаться без газа из-за морозов и низких запасов топлива в хранилищах. Ситуация ухудшится в ближайшие два месяца, сообщает агентство Bloomberg.

Фото: EPA EPA

«Впереди два самых холодных месяца зимы, и есть опасения, что в Европе может закончиться газ», — полагают аналитики.

Отмечается, что дефицит возник из-за снижения добычи природного газа европейцами и отсутствия договоренностей с Россией.

В частности, вице-президент консалтинговой компании Wood Mackenzie Массимо Ди Одоардо признал, что необходимого уровня запасов газа в хранилищах нельзя достичь без дополнительных поставок из РФ по «Северному потоку — 2» или другим маршрутам.

Между тем стоимость газа в Европе впервые в истории превысила 2150 долларов за тысячу кубометров.