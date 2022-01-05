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1 час назад

Европе предрекли полное отсутствие газа

Этой зимой Европа может остаться без газа из-за морозов и низких запасов топлива в хранилищах. Ситуация ухудшится в ближайшие два месяца, сообщает агентство Bloomberg.

Европе предрекли полное отсутствие газа
Фото: EPAEPA

«Впереди два самых холодных месяца зимы, и есть опасения, что в Европе может закончиться газ», — полагают аналитики.

Отмечается, что дефицит возник из-за снижения добычи природного газа европейцами и отсутствия договоренностей с Россией.

В частности, вице-президент консалтинговой компании Wood Mackenzie Массимо Ди Одоардо признал, что необходимого уровня запасов газа в хранилищах нельзя достичь без дополнительных поставок из РФ по «Северному потоку — 2» или другим маршрутам.

Между тем стоимость газа в Европе впервые в истории превысила 2150 долларов за тысячу кубометров.

Без российского газа: что добьет экономику стран ЕС

Ранее вице-премьер России Александр Новак рассказал, что причинами газового кризиса в Европе стали отказ Еврокомиссии от долгосрочных договоров, сокращение собственной газовой добычи, а также холодная зима 2020-2021 годов.

Экономика,Александр Новак,Еврокомиссия,ЕС,Bloomberg,
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