«Русские задрали нам цены»: в Британии ответили на обвинения в адрес «Газпрома»

The Times в своей статье обвинила российскую компанию «Газпром» в получении сверхприбыли на фоне «обнищания британцев». Однако читатели издания усомнились в том, что в кризисе виновата именно Россия. Перевод их комментариев сделало «ИноСМИ».

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Ранее на фоне резкого роста цен на газ в Великобритании заявили о масштабном кризисе в экономике. Аналитики спрогнозировали рост тарифов на электричество до 56%. По их словам, если ситуация не изменится, то в апреле 2022 года среднему домохозяйству в Великобритании придется платить две тысячи фунтов в год (195 тысяч рублей) вместо 1277 (124 тысячи рублей).

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При этом руководители энергетических компаний уже обратились к правительству с просьбой принять меры в связи с ростом стоимости топлива, который ставит промышленность страны на грань катастрофы.

В своей статье газета The Times отметила, что «компания Gazprom Marketing & Trading Ltd наживается на колебаниях цен на газ и электроэнергию». По данным издания, лондонская «дочка» «Газпрома» выплатила своей материнской компании дивиденды в размере 179 миллионов фунтов стерлингов.

При этом в статье подчеркивается, что Россию «винят в обострении кризиса цен на энергоносители», для того, чтобы выбить разрешение на запуск нового газопровода «Северный поток — 2». В то время как повышение цен на газ ставит малообеспеченные семьи под удар и приводит к призывам ввести налог на непредвиденные доходы.

В свою очередь читатели издания обратили внимание на то, что Россия не является основным поставщиком газа в Великобританию, и усомнились в том, что она виновата в энергетическом кризисе в Европе.

«Вообще-то российского газа Британия импортирует очень мало. Он никак не может повлиять ни на безопасность, ни на цены»,

«Статья, похоже, клонит к тому, что это русские задрали нам цены. Но если посмотреть, откуда Великобритания получает свой газ, то оказывается, что Россия и ЕС — мелкие сошки. Вот вам цифры за первую половину 2021 года: Норвегия 54,5%, Катар 13,1%, США 9,1%, Россия 8,1%», - написали они.

По мнению участников дискуссии, в нынешнем кризисе виноват не «Газпром», а попытка резкого перехода на «зеленую энергетику».

«В этом хаосе повинна дурная внутренняя политика. А еще эта религия нулевых выбросов и другие факторы. Уже долгие годы нефтегазовый сектор недосчитывается инвестиций — вот мы и расплачиваемся»,



««Газпром» — не благотворительная организация для стран, чьи политики не разбираются в энергетике», - уверены британцы.