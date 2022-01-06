В газовой сделке России и Китая увидели новую угрозу для ЕС

Россия и Китай находятся сейчас на стадии заключения сделки по вопросу строительства газопровода «Сила Сибири 2». Европейские эксперты опасаются, что новая газовая магистраль еще с большей силой ударит по странам Евросоюза и усугубит энергетический кризис, пишет «Profinance».

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Природный газ по «Силе Сибири 2» будет поставляться из России в Китай через Монголию. По предварительным оценкам, газопровод сможет экспортировать около 50 млрд кубометров топлива в сутки.