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54 минуты назад

«Сила Сибири 2» перенаправит газ для Европы в Китай и усугубит тем самым кризис в ЕС

Россия и Китай находятся сейчас на стадии заключения сделки по вопросу строительства газопровода «Сила Сибири 2». Европейские эксперты опасаются, что новая газовая магистраль еще с большей силой ударит по странам Евросоюза и усугубит энергетический кризис, пишет «Profinance».

В газовой сделке России и Китая увидели новую угрозу для ЕС
Фото: ReutersReuters

Природный газ по «Силе Сибири 2» будет поставляться из России в Китай через Монголию. По предварительным оценкам, газопровод сможет экспортировать около 50 млрд кубометров топлива в сутки.

Специалисты уверены, что, так как «Сила Сибири 2» будет поставлять столько же топлива, сколько и «Северный поток-2», то Россия сможет выбирать, в какое направление отправлять газ и по какой стоимости.

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Экономика,Газпром,ЕС,
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