В Германии заявили о «трещинах в политике» из-за «Севпотока-2»

В Германии заявили, что из-за проекта «Северный поток-2» в правительстве страны возникли серьезные разногласия. Об этом заявил депутат бундестага от фракции ХДС/ХСС Юрген Хардт, сообщает РИА Новости.

«Спустя всего несколько недель во внешней политике и политике безопасности светофорной коалиции начали появляться трещины», - заявил немецкий депутат.

После ухода канцлера ФРГ Ангелы Меркель в правительстве Германии сложилась так называемая «светофорная коалиция» - «красно-желто-зеленая», по цветам трех входящих в нее партий.

Ранее сообщалось, что глава МИД Германии Анналена Бербок оказалась в тупике из-за своей позиции и позиции правительства Германии по «Северному потоку – 2».

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что не видит политического фактора в совместном энергетическом проекте России и Германии.