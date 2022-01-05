Европа может остаться без газа через два месяца

Европа рискует остаться без газа в самые холодные месяцы: его запасы в хранилищах к концу марта могут упасть до 15%, это будет антирекордом. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков Wood Mackenzie.
Сейчас европейские хранилища заполнены на 56% — это ниже среднего показателя за последние десять лет.
Спасти положение европейцев может Россия — для этого «Газпрому» нужно увеличить поставки топлива как за счет старых газопроводов, так и за счет «Северного потока — 2», отмечает информагентство. При этом ситуация для российской корпорации благоприятная: цена за тысячу кубометров газа на днях снова превысила тысячу долларов.
О том, будет ли сейчас «Газпром» пересматривать контракты, рассуждает независимый аналитик Александр Собко:
— Все зависит от погоды, и это традиционный фактор неопределенности. К примеру, прямо сейчас и буквально в последние дни в Европе была очень теплая погода, и мы видим, что отборы из газохранилищ вообще отсутствуют и практически даже было небольшое увеличение объемов. Если посмотреть исторически, от нынешнего периода до конца отопительного сезона, то примерно такой объем газа, который сейчас находится в европейских хранилищах, и использовался в предыдущие годы. То есть нынешнего объема должно хватить под завязку. Тут есть два момента. Во-первых, никогда под завязку газ не используют, за исключением каких-то единичных годов: в определенных хранилищах Великобритании, например, такое было, и всегда обычно старались оставлять около 25 млрд кубометров газа в запасе, то есть никогда ниже этого не опускалось. А второй момент — это то, что никогда «Газпром» не поставлял так мало газа. Мы видим огромное снижение, Ямал — Европа практически отсутствует, по украинскому направлению с начала года снизился объем в два раза. По сумме факторов — да, если не установятся до базовых, то в какой-то момент ситуация уже будет напряженная.
— Может быть, «Газпром» пересмотрит решение и все-таки пойдет на увеличение поставок?
— Формальное объяснение такое, что мы выполняем долгосрочные контракты, хотите — подписывайте новые контракты. Есть факторы прочие, связанные с «Северным потоком — 2». Что касается цены, нужно понимать, что высокая цена связана с тем, что на рынке дефицит газа. Если, например, «Газпром» добавит больше газа на спотовый рынок, это приведет к тому, что цены упадут. Если «Газпром» рассматривать просто как экономического агента, как компанию, которая максимизирует свою прибыль, он делает все правильно.
С конца прошлого года биржевые цены на газ в Европе побили несколько рекордов. Стоимость тысячи кубометров 21 декабря превысила 2 тысячи долларов. По оценке Fitch, цены пошли вверх из-за снижения прокачки по газопроводу Ямал — Европа, отсрочки запуска «Северного потока — 2» и прогнозов погоды для Европы, где ожидаются сильные холода.
В интервью РБК глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что высокие цены на голубое топливо сложились из-за энергетического кризиса в Европе, падения добычи газа в регионе, а также отказа Еврокомиссии от долгосрочных контрактов в пользу спотовых.