Европа может остаться без газа через два месяца

— Все зависит от погоды, и это традиционный фактор неопределенности. К примеру, прямо сейчас и буквально в последние дни в Европе была очень теплая погода, и мы видим, что отборы из газохранилищ вообще отсутствуют и практически даже было небольшое увеличение объемов. Если посмотреть исторически, от нынешнего периода до конца отопительного сезона, то примерно такой объем газа, который сейчас находится в европейских хранилищах, и использовался в предыдущие годы. То есть нынешнего объема должно хватить под завязку. Тут есть два момента. Во-первых, никогда под завязку газ не используют, за исключением каких-то единичных годов: в определенных хранилищах Великобритании, например, такое было, и всегда обычно старались оставлять около 25 млрд кубометров газа в запасе, то есть никогда ниже этого не опускалось. А второй момент — это то, что никогда «Газпром» не поставлял так мало газа. Мы видим огромное снижение, Ямал — Европа практически отсутствует, по украинскому направлению с начала года снизился объем в два раза. По сумме факторов — да, если не установятся до базовых, то в какой-то момент ситуация уже будет напряженная.