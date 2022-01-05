Белоруссия и Россия согласовали поставки продовольствия в новом году

Подписаны прогнозные балансы спроса и предложения Союзного государства по мясной и молочной продукции.
Белоруссия и Россия согласовали поставки продовольствия на 2022 год. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минсельхоза Белоруссии.
«Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии и Министерство сельского хозяйства России согласовали и подписали прогнозные балансы спроса и предложения Союзного государства по мясной и молочной продукции на 2022 год», — говорится в сообщении.