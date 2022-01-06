Украина заявила об «ударе под дых» от «Газпрома»

Страны Европы спровоцировали такую политику, при которой действия «Газпрома» в энергетической сфере поставят под угрозу снабжение Украины газом. Такое мнение выразил в материале для украинского издания «Главред» экономист Алексей Кущ.

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По мнению Куща, российская корпорация нанесла украинской политической элите «несколько ударов под дых». Они выражались в закрытии реверса газа из Венгрии и в сокращении прокачки топлива через территорию Украины в сторону Словакии.

Самое печальное и что предпочитают не замечать в Украине — это то, что нынешняя ситуация является по большей части элементом энергетической стратегии... Европы, — отметил экономист.

Эксперт полагает, что ГТС Украины становится не нужна Европе, поскольку страны там работают по принципу «политический контроль над проектами транзита — низкие цены на природный газ». В частности, немцы получают относительно дешёвый газ за лоббирование первого и второго проектов «Северный поток».

Турки делают тоже самое в отношении Голубого и Турецкого потоков. Поляки — в отношении норвежского и американского газа, — написал Кущ.

И только Украина с её виртуальным реверсом газа не может обеспечить себя дешёвым топливом, хотя и имеет собственную ГТС. Кроме того, снижается актуальность Киева как транзитёра. В результате ситуация может сложиться таким образом, что стране придётся покупать сверхдорогой газ в европейских хабах «без каких-либо гарантий технической возможности физического реверса в нужном объёме» на территорию страны.