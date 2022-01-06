В Германии заявили о необходимости запустить «Северный поток-2»

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер обвинил министра иностранных дел Германии Анналену Бербок в наивной позиции по российскому газопроводу «Северный поток-2», передает телеканал N-tv.

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Раскол внутри ФРГ

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В Германии возник раскол из-за отсутствия единой позиции по «Северному потоку-2». В частности, Зедер увидел угрозу в политике Бербок для энергетической безопасности страны. Он напомнил, что ФРГ нуждается в надежных поставках газа, поэтому он заявил о необходимости запустить проект.

"«Зеленая» угроза неиспользования «Северного потока-2» наносит ущерб, в первую очередь, Германии". Маркус Зедер, премьер-министр Баварии.

Премьер Баварии также выразил опасения о наивной и неуверенной «зеленой» внешней политике. «Особенно это касается отношений с Россией», — отметил он.

«Трещины» во внешней политике

«Трещины» в этом вопросе также увидел представитель по вопросам внешней политики входящего в оппозицию Христианско-демократического союза Юрген Хардт.

Он подчеркнул, что социал-демократы, «зеленые» и либералы не обладают единой точкой зрения насчет санкций против России, а также насчет «Северного потока-2». Например, СДПГ в нем видит исключительно экономический проект, а Бербок отмечает его геостратегическую роль.

Угроза от «Зеленых»

2 января стало известно, что Германия готова ввести санкции против «Северного потока-2» в случае вторжения на Украину. С инициативой рассмотреть возможность введения ограничений против проекта выступил депутат бундестага Германии от партии «Зеленые» Омид Нурипур, интересы которой также защищает сама Бербок.

Бербок о «Северном потоке-2»

5 января глава МИД ФРГ Анналена Бербок провела переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По итогам встречи представитель Штатов назвал газопровод рычагом в руках Евросоюза для влияния на Россию. Он назвал маловероятным запуск проекта в случае обострения ситуации на границе Украины.

"И если Россия возобновит свою агрессию в отношении Украины, то, конечно, будет сложно представить, как газ будет поступать по «Северному потоку-2» в будущем". Энтони Блинкен, госсекретарь США.

В свою очередь Бербок напомнила, что США и Германия договорились использовать эффективные меры в том случае, если Россия «вепонизирует» газопроповод и станет использовать поставки энергоносителей в качестве оружия.

"Мы не просто полностью поддерживаем это, но это полностью распространяется на новое федеральное правительство". Анналена Бербок, глава МИД ФРГ.

Взгляд на Украину

Бербок также назвала «единственный выход» из кризиса на Украине. Она подчеркнула, что сложившийся кризис не имеет другого политического решения. Она подчеркнула, что Германия всегда искала способ «искать диалог в нормандском формате».

Кроме того, министр рассказала о «своей» позиции ФРГ насчет поставок США оружия на Украину. Она считает, что Штаты усиливают военную помощь республике, чтобы якобы защититься от «российской агрессии».

Перспективы

Глава немецкой энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах 4 января допустил, что сертификация «Северного потока-2» может завершиться к середине 2022 года. Он выразил надежду, что запуск проекта позволит урегулировать дефицит топлива на европейском рынке.

3 года строился «Северный поток-2»