Раскрыты траты США на демократию в Казахстане накануне протестов

Так, одна из программ называется Support for Freedom of Association in Kazakhstan. Ранее грантов с аналогичным названием США никогда не проводили. В её рамках 750 тысяч долларов выделено на поддержку свободы собраний в регионах. Проект курирует Бюро по демократии, правам человека и труду Госдепартамента США.