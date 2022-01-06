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44 минуты назад

Раскрыты траты США на демократию в Казахстане накануне протестов

Стали известно, какую сумму потратили США на «демократизацию» и «поддержку свобод» в Казахстане накануне массовых протестов и беспорядков. Цифры приводит издание «Октагон».

Журналисты отмечают, что в Казахстане активно и свободно работают такие американские институты как USAID, вводятся программы госдепартамента.

В декабре, перед январскими протестами, США потратили значительные суммы на «свободы и демократию» в Казахстане.

Так, одна из программ называется Support for Freedom of Association in Kazakhstan. Ранее грантов с аналогичным названием США никогда не проводили. В её рамках 750 тысяч долларов выделено на поддержку свободы собраний в регионах. Проект курирует Бюро по демократии, правам человека и труду Госдепартамента США.

Другой грант – построение «сетей защитников прав человека». USAID профинансировало эту программу в декабре 2021 года, Премия, выплаченная одному засекреченному лицу, составила 45 тысяч долларов.

За беспорядками в Казахстане нашлись проплаченные заговорщики

Кроме того, США прописали декабрьский грант 741 тысячу долларов, касающийся реформ в области религиозных свобод по американским стандартам.

Отмечается, что в Алма-Ате находится не только межрегиональный офис USAID, через который проводятся также проекты по Узбекистану, Туркменистану и Киргизстану. Там базируется и Kazcent – активно работающий филиал натовской программы «Партнёрство во имя мира».

Экономика,Видео,Госдеп США,
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