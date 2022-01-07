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1 час назад

На Украине заявили о преимуществе России

Аналитик института Growford Виктор Скаршевский заявил, что у российских производителей появилось преимущество перед их украинскими конкурентами. По его словам, дело в ценах на газ, которые у России значительно ниже, чем у Украины, сообщает телеканал «Первый независимый».

На Украине заявили о преимуществе России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

У нас же газ по спотовым ценам — $1000-1500, а в той же Германии — $200-250. А если говорить о России, то там вообще около $100. Это долгосрочные контракты, — пояснил аналитик.

Он выразил уверенность, что именно из-за этого в стране растут цены и закрываются производства. Скаршевский считает, что рост цен составит до 15%, а инфляция возрастёт.

Украина заявила об «ударе под дых» от «Газпрома»

Ранее посол Киева в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Европа в целом и Германия в частности слишком быстро забыли о стремлении Украины вступить в Евросоюз. Мельник призвал Брюссель принимать более смелые решения относительно предоставления Украине перспектив членства в ЕС и НАТО. Посол напомнил, что вступление в ЕС — это требование и желание страны «со времён Майдана».

Экономика,Виктор Скаршевский,Андрей Мельник,НАТО,Газпром,ЕС,
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