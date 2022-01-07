На Украине заявили о преимуществе России

Аналитик института Growford Виктор Скаршевский заявил, что у российских производителей появилось преимущество перед их украинскими конкурентами. По его словам, дело в ценах на газ, которые у России значительно ниже, чем у Украины, сообщает телеканал «Первый независимый».

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У нас же газ по спотовым ценам — $1000-1500, а в той же Германии — $200-250. А если говорить о России, то там вообще около $100. Это долгосрочные контракты, — пояснил аналитик.

Он выразил уверенность, что именно из-за этого в стране растут цены и закрываются производства. Скаршевский считает, что рост цен составит до 15%, а инфляция возрастёт.