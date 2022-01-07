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1 час назад

Болгария совершит переход на евро в начале 2024 года

Болгария перейдет на единую европейскую валюту с 1 января 2024 года. Об этом в пятницу, отвечая на вопросы депутатов парламента, заявил вице-премьер и министр финансов Асен Василев.

Болгария перейдет на евро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В настоящее время мы технически полностью готовы к введению евро, остались лишь некоторые мелкие задачи, которые осталось выполнить, так что дата 1 января 2024 года под сомнение не ставится. Вопрос в том, что необходимо провести разъяснительную кампанию так, чтобы каждый мог понять, что означает переход на евро", - объявил Василев.

Ранее сообщалось, что за пять месяцев до введения евро и год после нее цены в магазинах будут указываться в левах и евро. Один месяц после присоединения к еврозоне можно будет платить и в евро, и в левах. Шесть месяцев обмен левов на евро будет осуществляться бесплатно. Обменный курс лева будет неизменным и составит 1,95583 лева за евро.

Экономика,
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