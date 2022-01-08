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32 минуты назад

Зеленский попросил "друзей" в США о санкциях против «СП – 2»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал «друзей» в сенате США поддержать санкции против немецко-российского газового проекта «Северный поток – 2». После этого киевский лидер был жестко высмеян в комментариях.

«Благодарю сенаторов Чака Шумера и Теда Круза за согласие вынести на голосование вопрос об остановке «Северного потока – 2». Украина просит всех своих друзей в Сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы», - написал Зеленский в своем Twitter.

Однако большинство комментаторов принялись язвить над киевским лидером.

«Как там твой маленький зимний отпуск, чмо недобитое?» - пишут украинцы в комментариях, публикуя фото смеющегося Зеленского на горнолыжном курорте.

Другие пользователи призвали Зеленского объявить санкции Казахстану, за то, что он «переманил к себе российские войска» и Украина осталась без обещанного ею Западу «вторжения Москвы».

Экономика,Видео,Тед Круз,Чак Шумер,Владимир Зеленский,Сенат США,
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