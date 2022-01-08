Президент Украины Владимир Зеленский призвал «друзей» в сенате США поддержать санкции против немецко-российского газового проекта «Северный поток – 2». После этого киевский лидер был жестко высмеян в комментариях.

«Благодарю сенаторов Чака Шумера и Теда Круза за согласие вынести на голосование вопрос об остановке «Северного потока – 2». Украина просит всех своих друзей в Сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы», - написал Зеленский в своем Twitter.

Однако большинство комментаторов принялись язвить над киевским лидером.

«Как там твой маленький зимний отпуск, чмо недобитое?» - пишут украинцы в комментариях, публикуя фото смеющегося Зеленского на горнолыжном курорте.