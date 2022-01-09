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36 минут назад

AP: США могут наложить эмбарго на Россию, как на КНДР, Иран, Сирию и Кубу

В случае нападения РФ на Украину США внесут Россию в список стран, на которые распространяются наиболее жесткие экспортные ограничения. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на американских чиновников.

США могут наложить жесткое эмбарго на Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В дополнение к прямым санкциям в отношении российских юридических лиц, эти санкции могут включать значительные ограничения на товары, экспортируемые из США в Россию, и потенциально товары иностранного производства, подпадающие под юрисдикцию США", - пишет агентство.

Собеседник агентства сообщил, что США вместе с союзниками примут серьезные меры, которые приведут к непосильным издержкам для экономики России, включая ее финансовую систему и секторы, которые считаются критически важными для Москвы. Американские чиновники рассказали, что на Россию могут наложить жесткое экспортное эмбарго, которое до этого применяли к Кубе, Ирану, КНДР и Сирии.

Ранее сообщалось, что Минторг США может запретить экспорт в Россию любых потребительских товаров, использующих произведенную или разработанную в США электронику, в случае нападения России на Украину. История с возможным "российским вторжением" на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени прошлого года.

США последовательно указывают на предполагаемое усиление сил России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

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