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29 минут назад

Советник Зеленского: Украине грозит введение талонов на еду

Офис президента Украины Владимира Зеленского рассматривает введение продуктовых талонов для борьбы с кризисом. Об этом заявил советник украинского главы по экономическим вопросам Олег Устенко.

Украине грозит введение талонов на еду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Офисе президента позиция более чем четкая: прежде всего должны получить поддержку наиболее уязвимые и незащищенные слои населения. Как? Варианты будут рассматриваться. Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение food stamps в системе „Действие“ (украинский портал госуслуг — прим. URA.RU) — так называемых „продуктовых талонов“, как это практикуется в США», — приводит слова Олега Устенко Vesti.ua.

По его словам, эта идея была вызвана подорожанием продовольствия из-за резкого скачка стоимости российского газа. Советник Зеленского считает, что в тех условиях, в которых находится Украина, снижение или отмена НДС на продукты создаст дополнительный риск для экономики. Устенко подчеркнул, что талоны на еду будут вводиться только в случае необходимости.

Ранее URA.RU сообщало, что на Украине в четыре раза подорожал газ. Депутат Госдумы РФ предрек в 2022 году мировой голод. В «Нафтогазе Украины» сообщили об истощении крупнейшего месторождения газа страны. Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко признал украинскую зависимость от России. Крупнейший украинский маслозавод приостановил работу из-за роста цен на газ, передает RT.

Экономика,Олег Устенко,Юрий Витренко,Владимир Зеленский,Нафтогаз,Госдума,
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