Украине грозит введение талонов на еду

«В Офисе президента позиция более чем четкая: прежде всего должны получить поддержку наиболее уязвимые и незащищенные слои населения. Как? Варианты будут рассматриваться. Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение food stamps в системе „Действие“ (украинский портал госуслуг — прим. URA.RU) — так называемых „продуктовых талонов“, как это практикуется в США», — приводит слова Олега Устенко Vesti.ua.