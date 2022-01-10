Германия объяснила остановку сертификации «Северного потока-2»

Процесс сертификации российского газопровода «Северный поток — 2» приостановлен из-за его несоответствия требованиям Евросоюза, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление министра иностранных дел Германии Анналену Бербок.

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В интервью газете La Stampa она заявила, что вопрос о запуске проекта носит геополитический характер.

«Наше федеральное правительство четко указало в соглашении о коалиции, что энергетические проекты в Германии должны соответствовать европейским требованиям, что распространяется и на «Северный поток — 2». Но на данный момент этого нет, поэтому процесс сертификации приостановлен», — заявила дипломат.

По словам министра, новое правительство ФРГ разделяет подход Вашингтона о жестких мерах против Москвы в случае использования Россией энергетики в качестве оружия или любых агрессивных действий на Украине.