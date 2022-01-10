Германии необходимо окончательно отказаться от газопровода «Северный поток-2». Такое заявление сделал посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью, опубликованном в изданиях медиагруппы Funke. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, Западу следует ввести против России «жесткие превентивные» меры во избежание обострения ситуации на Украине.

«Окончательный отказ от газопровода «Северный поток-2» должен быть частью этого каталога мер», – подчеркнул он.

Также Мельник призвал немецкие власти отказаться от «абсолютно предосудительного» вето на поставки Киеву вооружений.

«Только немедленное увеличение поставок оборонительного оружия Украине для повышения ее обороноспособности было бы настоящим "изменением правил игры"», – сказал посол.

Мельник также указал на «ответственность» ФРГ перед Украиной. По его словам, Германия несет такую же историческую ответственность перед Украиной, как и перед Израилем. Посол также призвал ФРГ «активнее работать» над скорейшим вступлением Украины в Евросоюз и НАТО.

Строительство газопровода «Северный поток-2» завершилось в сентябре 2021 года. Теперь его должны одобрить немецкий регулятор. В середине декабря Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что решение не будет принято в первой половине 2022 года. Регулятор подчеркнул, что процесс сертификации будет возобновлен, когда оператор со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой «дочки».