Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+1° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
1 час назад

Ключевой ставке предрекли рост до двузначного уровня

Летом 2022 года ключевая ставка ЦБ достигнет 10,5%, а среднегодовая инфляция снизится до 6%. Об этом в интервью «Известиям» заявила гендиректор Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет.

Ключевой ставке предрекли резкий рост
Фото: ТАССТАСС

«По базовому прогнозу НРА, в начале года Банку России придется еще несколько раз закручивать антиинфляционные гайки и увеличивать ключевую в среднем. В базовом варианте к лету ключевая ставка станет двузначной — 10,5%», — сказала она.

По словам аналитика, в первом квартале года инфляция будет находиться на уровне 7,7%, при этом среднегодовая в 2022 году будет чуть выше 6%. В таком случае, согласно прогнозу Розенцвет, ставки по вкладам должны приблизиться к 10%.

ВТБ объявил о повышении ставок по ипотеке

Также она ожидает, что по стандартным программам ипотеки ставки станут двузначными, а полная стоимость потребкредитов по отдельным категориям пробьет уровень в 25%.

«Стоимость новых кредитов будет зависеть от сегментов и влияния на них роста стоимости денег, уровня риска, медленного увеличения реальных располагаемых доходов граждан», — отметила Розенцвет.

Согласно базовому сценарию НРА, резкого укрепления доллара наблюдаться не будет. Курс будет находиться в диапазоне 73–76 рублей, отметила эксперт. Что касается пессимистичного прогноза, то он предполагает уровень в 76–82 рубля за доллар, указала Розенцвет. Это случится, если геополитический фон ухудшится, а цены на нефть и газ снизятся. Оптимистичный сценарий подразумевает диапазон в 71–73 рубля за доллар.

17 декабря Банк России на заседании совета директоров повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт, до 8,5%. Этот уровень является максимальным с октября 2017 года. В последний раз регулятор повышал ставку сразу на 1 процентный пункт в июле 2021 года. Всего с марта того же года ЦБ поднял ставку на 4,25 процентных пункта.

Экономика,Банк ВТБ,Центральный банк России,газета "Известия",
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители