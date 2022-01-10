Ключевой ставке предрекли резкий рост

Летом 2022 года ключевая ставка ЦБ достигнет 10,5%, а среднегодовая инфляция снизится до 6%. Об этом в интервью «Известиям» заявила гендиректор Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет.

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«По базовому прогнозу НРА, в начале года Банку России придется еще несколько раз закручивать антиинфляционные гайки и увеличивать ключевую в среднем. В базовом варианте к лету ключевая ставка станет двузначной — 10,5%», — сказала она.

По словам аналитика, в первом квартале года инфляция будет находиться на уровне 7,7%, при этом среднегодовая в 2022 году будет чуть выше 6%. В таком случае, согласно прогнозу Розенцвет, ставки по вкладам должны приблизиться к 10%.

Также она ожидает, что по стандартным программам ипотеки ставки станут двузначными, а полная стоимость потребкредитов по отдельным категориям пробьет уровень в 25%.

«Стоимость новых кредитов будет зависеть от сегментов и влияния на них роста стоимости денег, уровня риска, медленного увеличения реальных располагаемых доходов граждан», — отметила Розенцвет.

Согласно базовому сценарию НРА, резкого укрепления доллара наблюдаться не будет. Курс будет находиться в диапазоне 73–76 рублей, отметила эксперт. Что касается пессимистичного прогноза, то он предполагает уровень в 76–82 рубля за доллар, указала Розенцвет. Это случится, если геополитический фон ухудшится, а цены на нефть и газ снизятся. Оптимистичный сценарий подразумевает диапазон в 71–73 рубля за доллар.