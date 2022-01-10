Европу напугали возможные санкции США против России

Ряд стран Евросоюза выражают обеспокоенность по поводу экономического ущерба из-за возможного введения новых санкций против России. Об этом со ссылкой на свои осведомленные источники пишет Bloomberg.

В ноябре и декабре 2021 года западные СМИ начали публиковать статьи о возможном скором «вторжении России на Украину». Позднее акцент сместился на «адские санкции», которые Вашингтон применит к РФ в случае атаки.

При этом газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что в качестве таких санкций США могут запретить поставки в Россию айфонов, макбуков и другой электроники с американскими процессорами и комплектующими. В список эмбарго могут попасть даже холодильники и стиральные машины.

По информации Bloomberg, европейские страны готовы «остановить войну» и предпринять серьезные ответные действия в случае «нападения» России на Украину. Однако некоторые государства опасаются как ощутимых последствий для собственных экономик из-за введения антироссийских санкций, так и ответных действий России.

Так, по их мнению, Москва может прекратить поставки газа в Европу. Кроме того, основная часть любого санкционного пакета ЕС должна быть единогласно принята всеми странами-членами союза, а у них весьма разные мнения о России, отмечается в статье.

Поэтому принятие совместного решения по некоторым из антироссийских санкций может оказаться сложной задачей для США и их европейских союзников, утверждает издание.

Во время декабрьских переговоров с президентом США Джо Байденом российских лидер Владимир Путин заявил, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток. Позже МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности, включающие требование о неприсоединении Украины к альянсу.