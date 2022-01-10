Курс биткоина упал ниже 40 тысяч долларов

Стоимость биткоина упала ниже 40 тысяч долларов впервые с 21 сентября 2021 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17:34 по московскому времени курс биткоина составлял 39,8 тысячи долларов, что на 4,47% меньше чем сутки ранее. До этого ниже отметки в 40 тысяч долларов криптовалюта опускалась 21 сентября 2021 года.
При этом в ноябре того же года курс биткоина достиг исторического максимума в 69 тысяч долларов. Таким образом к январю криптовалюта потеряла в цене более 40%.
Предполагается, что падение курса биткоина могли спровоцировать протесты в Казахстане и масштабная распродажа цифровой валюты, вызванной опасениями по поводу ужесточения денежно-кредитной политики США.