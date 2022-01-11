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8 часов назад

Виктор Шендерович объявил об отъезде из России

Публицист Виктор Шендерович объявил о намерении покинуть Россию
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Журналист и писатель Виктор Шендерович (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов) объявил об отъезде из России во вторник, 11 января. Он написал на своей странице в Facebook, что решил уехать из-за иска бизнесмена Евгения Пригожина.

По его словам, Пригожин, поняв, что журналистов не остановить штрафами, перешел к «шантажу уголовными статьями».

«И я принял решение переждать снаружи... Разумеется, отъезд — это именно то, на что мне намекали из Кремля двадцать лет напролет бесконечной и демонстративной уголовщиной в мой адрес», — высказал мнение Шендерович.

Он добавил, что вынужденный отъезд с родины тоже является «лишением свободы».

30 декабря Минюст России включил в реестр иностранных агентов Виктора Шендеровича, Надежду Толоконникову и еще шесть человек. В министерстве заявили, что все включенные в список иноагентов «систематически осуществляют распространение материалов для неопределенного круга лиц, получая при этом иностранное финансирование».

В декабре 2021 года суд взыскал 100 тысяч рублей с Шендеровича в пользу бизнесмена Евгения Пригожина. Поводом стала программа «Особое мнение», в рамках которой, согласно исковому заявлению, Шендерович назвал бизнесмена уголовником и убийцей.

Экономика,Надежда Толоконникова,Евгений Пригожин,Виктор Шендерович,Минюст РФ,
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