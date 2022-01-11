«Северный поток-2» создал проблемы демократам США

Представители демократической партии в Сенате США оказались в затруднительной ситуации в связи с голосованием о введении санкций против российского газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает американский новостной портал Axios.

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«Так как на этой неделе официальные лица Белого дома в Европе на переговорах с Россией, демократы стоят перед неудобным выбором: либо выступить против президента Джо Байдена, либо проголосовать против санкций», — пишет издание.

Голосование должно стать частью сделки по утверждению номинаций президента США Джо Байдена на посты в Госдепе. Республиканцы ранее дали обещание тормозить утверждение номинантов в том случае, если против «Северного потока-2» не будут введены санкции.

Голосование назначено на 14 января. Для принятия документа необходимы голоса 60 сенаторов.

Ранее СМИ сообщали, что демократы в сенате США с большой долей вероятности не одобрят документ, поскольку введение ограничений может помешать Байдену добиться единства с европейскими партнерами.

Строительство газопровода «Северный поток-2» было завершено в сентябре 2021 года. В настоящее время его должны одобрить немецкий регулятор. В середине декабря Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что решение не будет принято в первой половине 2022 года. Для возобновления процесса Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг необходимо передать основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой «дочки».