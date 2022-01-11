Эксперт предупредил о «черных лебедях» для экономики РФ

Экономика России в 2022 году будет находиться в состоянии беспрецедентной неопределенности и ожидания «черных лебедей». Об этом РИА Новости сообщил экономист, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.

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«Мы живем в период беспрецедентной неопределенности. Прогнозировать события более, чем на три месяца, несерьезно. Дело в том, что нас повсюду подстерегают "черные лебеди"», – сказал он.

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По словам Гринберга, в настоящее время пока не совсем понятно, что будет предпринято для сдерживания инфляция. В 2021 году Росстат предварительно оценил ее в 8,39%, что стало максимумом с 2015 года. 17 декабря Банк России на заседании совета директоров повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт, до 8,5%. Это максимальный уровень с октября 2017 года.

Гринберг поддерживает решение ЦБ по повышению ключевой ставки для борьбы с инфляцией. В то же время он опасается, что чрезмерный рост ключевой ставки может парализовать экономическую активность, и тогда стагнация перерастет в серьезный кризис в России.

Среди «черных лебедей» для российской экономики Гринберг назвал возможность введения новых западных санкций.

«И дело даже не в отключении России от финансовой системы SWIFT. Это – мелочь. У Запада есть немало других мощных рычагов. Ведь почти 90% нужных стране картофельных семян ввозится сегодня в Россию из-за рубежа, главным образом из Германии и Нидерландов. Представьте, если они перекроют этот важнейший продовольственный поток в страну, где картофель – чуть ли не главнейший продукт на столе большинства людей», – пояснил Гринберг.

Он также напомнил о том, что власти США рассматривают вопрос ограничения экспорта в Россию высокотехнологичной продукции, в частности, микроэлектроники. Однако Гринберг сомневается в том, что Запад примет такие меры.

«Западу не нужен бунт, массовые беспорядки в России – стране с ядерным оружием», – полагает он.

Природные катаклизмы, по его мнению, могут стать еще одним «черным лебедем». На их ликвидацию и восстановительные работы, как указал эксперт, нужны большие деньги.