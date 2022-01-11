В США заявили о бесполезности борьбы с «Севпотоком-2»

Российская экономика не ощутит на себе блокирование запуска газопровода «Северный поток-2». Об этом пишет эксперт Крис Миллер в колонке для Foreign Affairs.

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«Некоторые члены конгресса зациклены на блокировании газопровода «Северный поток-2» — мере, в результате которой экономические издержки для России будут почти нулевыми. Если «Северный поток-2» закроют, Россия просто продолжит поставлять газ в Европу по существующим маршрутам», — пишет Миллер.

Эксперт отметил существующий в настоящее время избыток пропускной мощности газопроводов, в связи с чем объем продаж российского газа в Европу не изменится.

Напомним, что строительство газопровода завершилось в сентябре 2021 года. В настоящее время его должен сертифицировать немецкий регулятор. Как заявило в середине декабря Федеральное сетевое агентство Германии, вряд ли решение будет принято в первой половине 2022 года.

Ранее сенатор-республиканец Рэнд Пол написал в статье для журнала American Conservative, что сомневается в эффективности предложенного республиканцем Тедом Крузом законопроекта об ограничительных мерах в отношении трубопровода. Рэнд Пол назвал данную меру опасной авантюрой меркантилизма в ущерб международному сотрудничеству.