Европа испугалась ухода российского газа в Китай

В Европе усиливается напряженность относительно доступности российского газа на фоне перспективы запуска газопровода «Сила Сибири-2», по которому дополнительные объемы энергоносителя будут поступать в Китай. Об этом пишет агентство «Прайм».

На Западе опасаются, что проект увеличит возможности России на мировых рынках и повлияет на энергетическую безопасность Европы. В настоящее время Китай получает природный газ с месторождений Восточной Сибири, однако новый трубопровод может связать с потребителями в Азии недра Ямала, откуда энергоноситель направляется в Европу. Это, по мнению западных экспертов, может поставить под угрозу снабжение европейских потребителей. Аналитики также считают, что Россия будет выбирать тех заказчиков, которые будут предлагать более высокую цену. Из-за этого рынок природного газа в Европе, как полагают эксперты, может стать более дефицитным, если «Газпром» нарастит поставки в Китай.

Генеральный директор Фонда национальной энергобезопасности (ФНЭБ) Константин Симонов не совсем согласен с мнением западных экспертов. Он считает, что необходимо корректно расставить акценты. В настоящее время есть другая проблема, связанная с тем, что европейцы заняли другую позицию, отметил он.

«Нужен газ – мы его взяли, не нужен – до свидания. То есть спот», – заявил эксперт, отметив, что еще 15 лет назад все было наоборот.

Как указывает Симонов, это означает движение в сторону отказа от долгосрочных контрактов, что грозит «разбалансировкой» системы и отсутствием надежности поставок.

Сотрудник Института проблем газа и нефти РАН Алексей Мастепанов скептически настроен к прогнозам западных аналитиков.

«Это очередная большая «пугалка». В действительности «ямальская» база может удовлетворить потребности и Евросоюза, и Китая, что было очевидно еще полтора десятилетия назад. Имеющиеся запасы региона позволяют «маневрировать» потоками», - подчеркнул он.

Благодаря проекту «Сила Сибири-2» можно было бы диверсифицировать основные направления поставок природного газа с Ямала и выгодно использовать российские ресурсы, считает эксперт.

«Однако ему изначально стали вставлять «палки в колеса», и сама идея оказалась похоронена, по крайней мере, на 15 лет. Сейчас, когда идея возродилась, стали снова ее «затормаживать», - заявил Мастепанов.

Он отметил, что и Китай раньше сомневался в перспективности поставок российского природного газа через территорию Монголии, которая становилась бы транзитером, не подконтрольным Пекину. Однако теперь Китай настроен иначе, а странам ЕС увеличение поставок из России куда-либо, кроме Европы, невыгодно, заключил Мастепанов.