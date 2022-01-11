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1 час назад

Задержку пуска «Севпотока-2» объяснили трусостью канцлера ФРГ

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца в трусости с введением в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2». Об этом он заявил «Известиям».

Задержку пуска «Севпотока-2» объяснили трусостью канцлера ФРГ
Фото: EPAEPA

«Подчинение позиции ЕС по «Cеверному потоку-2» обусловлено трусостью федерального канцлера Олафа Шольца, которому стоило бы агитировать за немедленный ввод в эксплуатацию проекта. Но он не хочет вступать в спор со своим «зеленым» партнером по коалиции, к cожалению немецких и европейских потребителей газа», — сказал он.

При этом Котре рассчитывает на то, что «Северный поток-2» будет введен в эксплуатацию в 2022 году.

Политик подчеркнул, что партия «Зеленых» стремится приостановить проект по идеологическим соображениям. По словам Котре, федеральному правительству стало сложнее противостоять Евросоюзу по предотвращению запуска «Северного потока-2» из-за того, что федеральное правительство «без необходимости сдалось ЕС».

«С другой стороны, реалии несостоявшегося энергоперехода теперь напрямую отражаются на кошельке граждан, растет недовольство и протесты. Поэтому я надеюсь, что хотя бы в этом году трубопровод все-таки будет введен в эксплуатацию», — подытожил депутат бундестага.

В середине декабря Федеральное сетевое агентство Германии предупредило, что завершения сертификации газопровода не стоит ждать в первой половине 2022 года. «Северный поток-2» достроили в сентябре 2021 года.

14 января американские сенаторы должны провести голосование по санкциям против «Севпотока- 2». Чтобы документ был принят, за него должны проголосовать 60 сенаторов.

Ранее эксперт Крис Миллер в колонке для Foreign Affairs заявил, что российская экономика не ощутит на себе блокирование запуска газопровода «Северный поток-2». По его словам, Россия уже обладает избыточными экспортными мощностями.

Экономика,Олаф Шольц,Крис Миллер,Бундестаг,ЕС,газета "Известия",
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