Мировой экономике предрекли раскол

Эксперты предрекли мировой экономике раскол на фоне последствий пандемии коронавируса. Об этом говорится в отчете Всемирного экономического форума (ВЭФ).

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По мнению аналитиков, наиболее серьезным вызовом для общества на данный момент остается экономический застой, спровоцированный волнами COVID-19. В ВЭФ считают, что объем мирового ВВП к 2024 году уменьшится на 2,3 процента по сравнению с допандемийным показателем.

«Цены на сырьевые товары, инфляция и долги растут как в развитых, так и в развивающихся странах. Пандемия и ее экономические последствия продолжают подавлять способность стран контролировать вирус и способствовать устойчивому восстановлению», — говорится в отчете.

Эксперты опасаются, что мировая экономика может расколоться на части вследствие дисбаланса на рынке труда и растущего неравенства в сфере образования. Как показал опрос ВЭФ, только 11 процентов респондентов уверены, что к 2024-му глобальное восстановление экономики ускорится. Подавляющее большинство участников опроса (89 процентов) считают краткосрочные перспективы неустойчивыми. Полностью негативное отношение к будущему выразили 84 процента респондентов.

В конце декабря свой прогноз по рискам давала британская газета The Guardian. Среди них перечислены появление нового штамма коронавируса, высокие показатели инфляции в развитых странах и геополитическое обострение. Среди прочего, экономист аналитического центра BCA Research Дхаваль Джоши заявил, что в дальнейшем будут появляться новые штаммы COVID-19 и один из них станет «супер-вариантом», который может привести к проблемам для глобальной финансовой системы.