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34 минуты назад

Росстат назвал окончательный уровень инфляции в России

Росстат предоставил окончательные данные по уровню инфляции в России. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте ведомства.

Росстат назвал окончательный уровень инфляции в России
Фото: Эмин Джафаров / КоммерсантъЭмин Джафаров / Коммерсантъ

По итогам года инфляция составила 8,39 процента, выше показатель был в 2015-м, когда инфляция подскочила до 12,9 процента. Продукты за прошлый год подорожали на 10,62 процента, а услуги — почти на 5 процентов. Продовольственные товары в декабре подорожали на 1,36 процента, а за год — на 10,62 процента, непродовольственные товары — на 0,64 и 8,58 процента соответственно.

При этом, за первые десять дней 2022 года цены выросли уже на 0,56 процента. В большей степени рост цен отразился на еде: огурцах, помидорах, капусте и моркови (от 3,61 до 7,4 процента). Среди непродовольственных товаров наиболее заметно подорожали новые легковые автомобили.

Как показал недавний опрос Всемирного экономического форума (ВЭФ), провал в борьбе с ростом цен — один из главных рисков для России. По итогам 2021 года, как оценивали в Центральном банке России, инфляция должна была превысить 8 процентов. Президент России Владимир Путин заявлял, что рост цен носит мировой характер, а основные причины инфляции — мягкая бюджетная политика ряда стран.

Экономика,Владимир Путин,Центральный банк России,Росстат,
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