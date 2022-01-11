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1 час назад

В Германии выступили против конфликта из-за «Северного потока-2»

Генеральный секретарь социально-демократической партии Германии Кевин Кюнерт в беседе с Frankfurter Allgemeine Zeitung призвал прекратить споры о российском газопроводе «Северный поток-2». Также он заявил, что в СДПГ проект поддерживают, несмотря на опасения из-за российской агрессии в сторону Украины.

В Германии выступили против конфликта из-за «Северного потока-2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы должны оставить позади фундаментальный политический конфликт. Нельзя устраивать международные споры, чтобы таким образом хоронить проекты, которые являются бельмом на глазу», — приводятся в материале слова Кюнерта.

Кроме того, он подчеркнул, что нельзя смешивать дебаты о «Северном потоке-2» и политике России в отношении Украины. Также Кюнерт выразил надежду на то, что «в какой-то момент в данном вопросе произойдет политический и правовой мир».

«К счастью, дипломатические инструменты Германии предлагают больше возможностей, чем простое закрытие газопровода», — заключил он.

Экономика,
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