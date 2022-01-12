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1 час назад

Стало известно о сговоре США и ЕС против «Северного потока-2»

США вместе с Германией и Европой разрабатывают меры, чтобы задержать запуск газопровода «Северный поток-2». Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе брифинга.

«Мы работаем с Германией, с ЕС над тем, чтобы замедлить рассмотрение ими вопроса об использовании газопровода», — сообщила она.

По словам Нуланд, новое правительство ФРГ продвинулось в этом вопросе.

«Оно также вновь подтвердило договоренности, которых мы достигли с предыдущим правительством, относительно того, что произойдет с «Северным потоком-2», а именно то, что его работа будет приостановлена, если Россия прибегнет к агрессии против Украины», — заявила Нуланд.

В середине декабря Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что решение по сертификации «Северного потока-2» вряд ли будет принято в первой половине 2022 года. Газопровод был достроен в сентябре 2021 года.

Германии предрекли усиление зависимости от «Газпрома»

11 января генсек социал-демократической партии Германии Кевин Кюнерт заявил, что партия поддерживает проект газопровода «Северный поток-2», несмотря на «российскую угрозу в адрес Украины». Он призвал власти оставить позади «фундаментальный политический конфликт». Кюнерт считает, что частое упоминание трубопровода в контексте российско-украинских отношений может «похоронить проекты, которые всегда являлись бельмом на глазу».

14 января американские сенаторы должны провести голосование по санкциям против «Северного потока-2». Для принятия документа необходимы голоса 60 сенаторов.

Сенатор-демократ Марк Уорнер раскритиковал законопроект о введении новых санкций США против «Северного потока-2». Он отметил, что хоть он сам и отрицательно относится к российскому проекту, принятие законопроекта о санкциях в отношении трубопровода станет предательством интересов Германии со стороны США.

Экономика,Видео,Виктория Нуланд,Газпром,ЕС,
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