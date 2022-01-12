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1 час назад

Путин гарантировал российскому углю доступ за границу

Президент России Владимир Путин распорядился предоставить дополнительные квоты на вывоз угля из трех регионов в направлении дальневосточных портов, гарантировав тем самым добываемому в них отечественному топливу доступ за границу, пишет РБК.

Путин гарантировал российскому углю доступ за границу
Фото: ТАССТАСС

Глава государства поставил росчерк «Согласен» на письме своего помощника, бывшего министра транспорта Игоря Левитина. С аналогичной инициативой в декабре выступал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Предложение, одобренное Путиным, касается Хакасии, Бурятии и Тувы, экспорт из которых в прошлом году снизился почти в два раза. Теперь за ними будет закреплена дополнительная квота на вывоз суммарных 18 миллионов тонн угля в год: девять миллионов тонн из Бурятии, 8,6 миллиона из Хакасии и 0,4 миллиона из Тувы.

Уголь в указанных объемах будет вывозиться по железной дороге (по Транссибирской и Байкало-Амурской магистралям) в направлении портов Дальнего Востока, откуда он будет отправляться на экспорт. Таким образом, трем регионам будет гарантировано восстановление показателей экспорта 2018-2020 годов.

Проблема возникла из-за прошлогоднего резкого роста объемов вывоза угля из Якутии, главным образом с Эльгинского месторождения, принадлежащего компании «А-Проперти». В условиях ограниченной пропускной способности железнодорожных магистралей вывоз угля из других регионов пришлось сократить.

Главными пострадавшими издание называет компанию СУЭК, работающую в Бурятии и Хакасии, и «Коулстар», разрабатывающую месторождение в Хакасии. Их совокупные потери за прошлый год оцениваются в миллиард долларов упущенной выручки.

Экономика,Игорь Левитин,Андрей Белоусов,Владимир Путин,СУЭК,
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