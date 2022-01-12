Объем поставок СПГ из США в Евросоюз с начала января достиг рекордных значений в 250 млн куб. м. в сутки, а экспорт российского газа снизился до минимума и составил 54 млн куб. м. в сутки.
США нарастили поставки газа в Европу в связи с ограничением поставок «Газпромом».
США в конце 2021 года отправили через Атлантику в Евросоюз свыше 20 танкеров с СПГ, благодаря чему европейские страны в первые дни нового года получили 250 млн куб. м. газа в сутки, пишет портал Капитал Страны, ссылаясь на издание Bloomberg.