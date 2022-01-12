События в Казахстане вытеснили из российской информационной повестки газовый вопрос, волновавший общественность на протяжении всей осени. Тем временем Молдавия подходит к новому сроку уплаты по счетам за российское топливо. И денег у Кишинева, похоже, опять нет.

По условиям действующего контракта «Молдовагаз» до 20 января должен оплатить остаток суммы за потребленный в декабре газ и внести авансовый платеж за январь. При этом формула ценообразования дает бывшей советской республике возможность приобретать российский газ приблизительно вдвое дешевле, чем на европейских рынках. Но даже ориентировочная цена на первый месяц текущего года в 646 долларов за тысячу кубометров оказывается для Кишинева неподъемной.

Тариф для Молдавии строится на котировках нефти и газа. Но если черное золото торгуется более-менее стабильно, то с наступлением холодов и по мере исчерпания запасов в подземных хранилищах, газ в Европе становится все дороже.

Судя по всему, денег у молдаван нет. Уже сейчас во властных кругах страны идут баталии относительно того, кто больше всех виноват в перспективе дождаться прекращения поставок из России. А также — как не замерзнуть до конца холодов.

Единственный реальный вариант: пересмотр договора с «Газпромом». Как сообщает Лилиан Карп — депутат от партии «Действие и солидарность» (партия президента Санду), молдавская сторона хотела бы хотя бы не платить аванс, а рассчитываться за газ по факту прокачки. Это поможет улучшить ситуацию с собираемостью средств от рядовых потребителей и избежать дальнейшего дотирования закупок топлива из бюджета.

В свою очередь экс-вице-премьер Александр Муравский уверен, что для переговоров правительству следует запастись целым пакетом предложений, которые могли бы заинтересовать Россию и побудить ее пойти на уступки.

«Никто не будет требовать от РМ федерализации страны, признания Приднестровья, строительства военной базы и прочей лабуды, которой пугают обывателей. Но желание РФ исключить из лексикона молдавских властей антироссийскую риторику, неучастие в антироссийских акциях и союзах вполне логично и объяснимо», — подчеркнул отставной политик.

Как это часто бывает, здравомыслие возвращается к представителям власти, как только они выходят в отставку. Но судя по действиям молдавских чиновников, перед вступлением в должность они это качество сдают на склад вместе с исторической памятью.

Так, в начале декабря президент республики Майя Санду, едва выдохнув после не иллюзорной угрозы прекращения прокачки российского газа, выступила с громким заявлением. Она назвала недопустимой российскую пропаганду в эфире республиканских каналов, параллельно декларируя важность доверительного сотрудничества со всеми партнерами.