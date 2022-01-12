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1 час назад

"Газпром" сообщил об исторически низких запасах газа в ПХГ Европы

Запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы находятся на минимальных для этого сезона уровнях за многолетнюю историю наблюдений, а отбор из них уже превысил половину от объема, закачанного в прошлом году, говорится в сообщении "Газпрома".

"Запасы газа в европейских ПХГ находятся на минимальных для этого сезона уровнях за многолетнюю историю наблюдений", - сказано в сообщении.

При этом, из подземных хранилищ Европы поднято уже больше половины объема газа, закачанного в прошлом году, отмечает "Газпром". Так, на 10 января отбор достиг 55,6% или 26,6 млрд куб. м газа.

Европа испугалась ухода российского газа в Китай

По данным Gas Infrastructure Europe, общая наполненность европейских ПХГ 10 января опустилась до 50,88% и сейчас составляет 54,93 млрд кубометров - почти на 18 млрд куб. м меньше, чем в прошлом году.

Экономика,Видео,Газпром,
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