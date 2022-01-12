Запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы находятся на минимальных для этого сезона уровнях за многолетнюю историю наблюдений, а отбор из них уже превысил половину от объема, закачанного в прошлом году, говорится в сообщении "Газпрома".

"Запасы газа в европейских ПХГ находятся на минимальных для этого сезона уровнях за многолетнюю историю наблюдений", - сказано в сообщении.

При этом, из подземных хранилищ Европы поднято уже больше половины объема газа, закачанного в прошлом году, отмечает "Газпром". Так, на 10 января отбор достиг 55,6% или 26,6 млрд куб. м газа.