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1 час назад

С какими проблемами столкнулась Германия из-за «СП – 2»

Запуск газопровода «Северный поток – 2» в эксплуатацию важен для Германии, но она не хочет портить отношения с США, которые выступают против этого проекта. Об этом заявил кандидат технических наук Александр Власов в комментарии ФБА «Экономика Сегодня».

С какими проблемами столкнулась Германия из-за «СП – 2»
Фото: ТАССТАСС

По словам Власова, Вашингтон давит на Германию и Евросоюз в вопросе отсрочки сертификации «Северного потока – 2». Желание США остановить проект ведет к реальному энергетическому кризису, уверен эксперт.

«США действительно хотят остановить проект, оставить его нереализованным. Другой вопрос, что европейцам «СП-2» необходим, мы все в этом убедились на фоне энергетического кризиса. Поэтому думать о том, что газопровод так и не запустят – безосновательно», - сказал Александр Власов.

Эксперт отметил, что Германия сейчас находится между двух огней, поскольку ей важен проект «Северный поток – 2», но лишаться поддержки коллективного Запада и США не хочется.

Власов подчеркнул, что Вашингтон не помогает Европе во время газового кризиса, поставляя свой СПГ в основном на азиатские рынки.

«Противостояние российскому газопроводу вскоре станет камнем преткновения между США и Евросоюзом, потому как ФРГ продолжат делать все возможное для того, чтобы «СП-2» начал работу», - подытожил Власов.

Напомним, что в ноябре немецкий регулятор приостановил процедуру сертификации «Северного потока – 2» из-за несоответствия его оператора европейскому законодательству. Компании Nord Stream 2 AG необходимо создать «дочку» в Германии, которой затем снова нужно подать полный комплект документов. Газопровод готов к эксплуатации еще с сентября.

Экономика,Александр Власов,ЕС,ФБА "Экономика сегодня",
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