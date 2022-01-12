С какими проблемами столкнулась Германия из-за «СП – 2»

Запуск газопровода «Северный поток – 2» в эксплуатацию важен для Германии, но она не хочет портить отношения с США, которые выступают против этого проекта. Об этом заявил кандидат технических наук Александр Власов в комментарии ФБА «Экономика Сегодня».

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По словам Власова, Вашингтон давит на Германию и Евросоюз в вопросе отсрочки сертификации «Северного потока – 2». Желание США остановить проект ведет к реальному энергетическому кризису, уверен эксперт.

«США действительно хотят остановить проект, оставить его нереализованным. Другой вопрос, что европейцам «СП-2» необходим, мы все в этом убедились на фоне энергетического кризиса. Поэтому думать о том, что газопровод так и не запустят – безосновательно», - сказал Александр Власов.

Эксперт отметил, что Германия сейчас находится между двух огней, поскольку ей важен проект «Северный поток – 2», но лишаться поддержки коллективного Запада и США не хочется.

Власов подчеркнул, что Вашингтон не помогает Европе во время газового кризиса, поставляя свой СПГ в основном на азиатские рынки.

«Противостояние российскому газопроводу вскоре станет камнем преткновения между США и Евросоюзом, потому как ФРГ продолжат делать все возможное для того, чтобы «СП-2» начал работу», - подытожил Власов.