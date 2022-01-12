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1 час назад

Молдавия может остаться без газа

Газораспределительное предприятие "Молдовагаз" сообщило о новой угрозе приостановки поставок газа в республику из-за невыполнения финансовых обязательств перед "Газпромом", пишет ТАСС.

Молдавия может остаться без газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщили в пресс-службе правительства Молдавии, вопрос накануне обсуждали на заседании правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

"Молдовагаз" проинформировала комиссию, что поставщик больше не допустит отрицательных финансовых отклонений и о существующем риске прекращения поставок природного газа, если платежи не будут производиться в соответствии с договорными условиями", - сообщили в пресс-службе.

Как отмечается, у "Молдовагаза" вновь возникли финансовые трудности из-за несоответствия тарифов возросшей цене на импортируемый газ в январе. В компании попросили обсудить с "Газпромом" возможность отсрочки платежа. Также в сложившейся ситуации Минфин республики изучит возможность предоставления "Молдовагаз" налоговых каникул, а предприятие в свою очередь рассмотрит возможность получения коммерческого кредита.

Госучреждениям было рекомендовано снизить потребление газа.

"Молдовагаз" и "Газпром" в октябре 20201 года продлили контракт на поставку газа на пять лет. По условиям контракта "Молодвагаз" до 20-го числа каждого месяца должны оплачивать потребленный в предшествующем месяце газ, а также половину потребленного в текущем месяце объема.

Министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну сообщил, что обратился к председателю правления "Газпрома" Алексею Миллеру с просьбой об отсрочке январского аванса на 10-20 дней, чтобы "Молдовагаз" сумела накопить средства. Он добавил, что до конца этой недели компания рассчитается за полученный в декабре 2021 года газ. При этом, по его словам, "Молдовагазу" не хватит около 25 млн евро, чтобы до 20 января выполнить свои финансовые обязательства по поставкам в этом месяце.

Экономика,Андрей Спыну,Алексей Миллер,Газпром,Минфин,ИТАР-ТАСС,
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