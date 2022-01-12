Россия запретила ввоз мяса из Казахстана

Россельхознадзор с 12 января временно ограничил ввоз в Россию животных и животноводческой продукции из Казахстана из-за вспышки ящура, говорится на сайте ведомства.

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Днем ранее аналогичный запрет ввела Белоруссия.

"Вводимый Россельхознадзором временный запрет распространяется на восприимчивых к ящуру живых животных, включая животных-компаньонов, а также диких, цирковых и зоопарковых, а также не подвергнутое тепловой обработке мясо, мясопродукцию, молоко и молочную продукцию", - говорится в сообщении.

Под запрет также попали шерсть, волос, щетина, трофеи, кишечное сырье, шкуры и кожа, не обработанные по разрушающей вирус технологии; генетический материал; корма и кормовые добавки животного и растительного происхождения (за исключением готовых кормов для домашних животных и декоративных птиц и некоторых других товарных позиций); бывшее в употреблении оборудование для содержания и убоя животных.

Кроме того, запрещен транзит из Казахстана по территории России живых животных, восприимчивых к ящуру.