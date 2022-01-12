Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 74.53EUR 84.67
Войти в почту
1 час назад

Россия запретила ввоз мяса из Казахстана

Россельхознадзор с 12 января временно ограничил ввоз в Россию животных и животноводческой продукции из Казахстана из-за вспышки ящура, говорится на сайте ведомства.

Россия запретила ввоз мяса из Казахстана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Днем ранее аналогичный запрет ввела Белоруссия.

"Вводимый Россельхознадзором временный запрет распространяется на восприимчивых к ящуру живых животных, включая животных-компаньонов, а также диких, цирковых и зоопарковых, а также не подвергнутое тепловой обработке мясо, мясопродукцию, молоко и молочную продукцию", - говорится в сообщении.

Под запрет также попали шерсть, волос, щетина, трофеи, кишечное сырье, шкуры и кожа, не обработанные по разрушающей вирус технологии; генетический материал; корма и кормовые добавки животного и растительного происхождения (за исключением готовых кормов для домашних животных и декоративных птиц и некоторых других товарных позиций); бывшее в употреблении оборудование для содержания и убоя животных.

Кроме того, запрещен транзит из Казахстана по территории России живых животных, восприимчивых к ящуру.

Ящур - вирусное инфекционное заболевание животных и людей. Болезнь передается человеку от больных животных. Заражение человека происходит, в основном, при употреблении сырого молока, молочных продуктов, мяса, реже - при непосредственном контакте с больными животными и при контакте с инфицированными предметами (подстилка, кормушка). Возможны случаи воздушно-капельного заражения.

Экономика,Россельхознадзор,
27
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители