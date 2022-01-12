Россия запретила ввоз мяса из Казахстана

Россельхознадзор с 12 января временно ограничил ввоз в Россию животных и животноводческой продукции из Казахстана из-за вспышки ящура, говорится на сайте ведомства.
Днем ранее аналогичный запрет ввела Белоруссия.
"Вводимый Россельхознадзором временный запрет распространяется на восприимчивых к ящуру живых животных, включая животных-компаньонов, а также диких, цирковых и зоопарковых, а также не подвергнутое тепловой обработке мясо, мясопродукцию, молоко и молочную продукцию", - говорится в сообщении.
Под запрет также попали шерсть, волос, щетина, трофеи, кишечное сырье, шкуры и кожа, не обработанные по разрушающей вирус технологии; генетический материал; корма и кормовые добавки животного и растительного происхождения (за исключением готовых кормов для домашних животных и декоративных птиц и некоторых других товарных позиций); бывшее в употреблении оборудование для содержания и убоя животных.
Кроме того, запрещен транзит из Казахстана по территории России живых животных, восприимчивых к ящуру.
Ящур - вирусное инфекционное заболевание животных и людей. Болезнь передается человеку от больных животных. Заражение человека происходит, в основном, при употреблении сырого молока, молочных продуктов, мяса, реже - при непосредственном контакте с больными животными и при контакте с инфицированными предметами (подстилка, кормушка). Возможны случаи воздушно-капельного заражения.