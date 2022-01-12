Впервые с 1982 года: США захлестнула инфляция

Годовая инфляция в США в декабре 2021 года достигла максимума с 1982 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Минтруд США.
В декабре прошлого года инфляция в США ускорилась на 7% по сравнению с тем же периодом 2020 года. В месячном выражении цены выросли в среднем на 0,5%.
Инфляция в стране седьмой месяц подряд превышает показатели в 5%. Аналитики ожидают, что рост потребительских цен заставит Федеральную резервную систему (ФРС) повысить ключевую ставку раньше запланированного срока. Председатель ФРС Джером Пауэлл подтвердил, что ставка будет поэтапно повышаться, если инфляция сохранится на высоком уровне.
Цены в США стабильно растут с начала года. Власти неоднократно подчеркивали, что этот рост — временное явление, связанное с последствиями пандемии коронавируса. Президент США Джо Байден неоднократно заявлял, что борьба с инфляцией — приоритет для его администрации.