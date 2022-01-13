США представили набор немедленных санкций против России

США определились с набором санкций, которые готовы немедленно ввести против России в случае обострения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник из числа американских чиновников высокого ранга, пишет ТАСС.
Как заявил собеседник телекомпании, пакет ограничительных мер будет зависеть от того, какой именно сценарий Россия воплотит в жизнь. Он заявил, что США готовы ввести санкции в тот момент, как российские танки пересекут границу Украины.
Группа демократов во главе с Робертом Менендесом внесла в Сенат Конгресса США законопроект о возможных санкциях против РФ. Он предполагает ограничения против российского президента Владимира Путина, премьер-министра, глав МИД, Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства.
Ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что Россию в случае «вторжения» на Украину ждут серьезные последствия, которые будут гораздо тяжелее, чем в 2014 году. По ее словам, Россия могущественная страна, а угрозу от Украины, которая только формирует свою демократию, понять сложно.