США представили набор немедленных санкций против России

США определились с набором санкций, которые готовы немедленно ввести против России в случае обострения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник из числа американских чиновников высокого ранга, пишет ТАСС.

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Как заявил собеседник телекомпании, пакет ограничительных мер будет зависеть от того, какой именно сценарий Россия воплотит в жизнь. Он заявил, что США готовы ввести санкции в тот момент, как российские танки пересекут границу Украины.