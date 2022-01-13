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33 минуты назад

США представили набор немедленных санкций против России

США определились с набором санкций, которые готовы немедленно ввести против России в случае обострения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник из числа американских чиновников высокого ранга, пишет ТАСС.

США представили набор немедленных санкций против России
Фото: ReutersReuters

Как заявил собеседник телекомпании, пакет ограничительных мер будет зависеть от того, какой именно сценарий Россия воплотит в жизнь. Он заявил, что США готовы ввести санкции в тот момент, как российские танки пересекут границу Украины.

Группа демократов во главе с Робертом Менендесом внесла в Сенат Конгресса США законопроект о возможных санкциях против РФ. Он предполагает ограничения против российского президента Владимира Путина, премьер-министра, глав МИД, Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства.

Ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что Россию в случае «вторжения» на Украину ждут серьезные последствия, которые будут гораздо тяжелее, чем в 2014 году. По ее словам, Россия могущественная страна, а угрозу от Украины, которая только формирует свою демократию, понять сложно.

Экономика,Уэнди Шерман,Роберт Менендес,Владимир Путин,Министерство обороны,Генштаб,Конгресс США,МИД,
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