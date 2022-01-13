Депутат бундестага назвал причину борьбы с «Северным потоком-2»

Задержка запуска российского газопровода «Северный поток — 2» обусловлена экономическими интересами США. Об этом заявил глава комитета по внешней политике бундестага, социал-демократ Михаэль Рот в интервью Handelsblatt, пишут РИА Новости.

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По его словам, США тормозят запуск «Северного потока — 2», так как сами хотят продавать свой сжиженный газ в Европе по высоким ценам. Парламентарий подчеркнул, что Германии следует принять этот факт во внимание и способствовать тому, чтобы российский газопровод был интегрирован в общеевропейскую стратегию энергетической политики.

При этом Рот считает целесообразным сохранить транзит российского газа через территорию Украины. Также парламентарий указал, что «Северный поток — 2» всегда был политическим проектом.