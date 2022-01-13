Европе предсказали долгую зависимость от российского газа

Стоимость газа в Европе может подняться в ближайшие месяцы до $1200 за тысячу кубометров. Таким прогнозом поделились с «Известиями» опрошенные эксперты и аналитики. Даже при рекордных поставках американского СПГ он не сможет составить конкуренцию топливу из России, считают они.
В условиях существенного падения добычи газа в Нидерландах и нестабильности поставок СПГ из США, Катара и Австралии западноевропейским потребителям Европа много лет будет зависима от российского трубопроводного газа, считает директор по внешним связям компании BitRiver Андрей Лобода.
Газ будет продолжать расти в цене, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков.
«Сейчас европейцы активно отбирают газ из подземных хранилищ, так как туда его закачивали по стоимости ниже $1000 за тысячу кубометров. Также накануне произошло небольшое снижение спроса в Азии, что привело к тому, что часть танкеров-газовозов из Азии перенаправилась в Европу», — указал он.
Эксперт уверен, что к концу января запасы в хранилищах Европы истощатся, что повлечет за собой рост спроса на текущий импорт и рост цены.
Данные Gas Infrastructure Europe свидетельствуют о том, что общая наполненность европейских ПХГ 10 января опустилась до 50,88% и сейчас составляет 54,93 млрд куб. м, что почти на 18 млрд куб. м меньше, чем годом ранее.
В росте цен на газ до $1200 уверен Андрей Лобода. Такой рост цен не исключает и заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
«К концу января цена в $1200 за тысячу кубометров возможна. Пока не заработает «Северный поток-2», высокие цены на газ, около $1000 за тысячу кубов и выше, сохранятся. Цены будут зависеть от объемов предложения как на бирже, так и трубопроводного, а также погодных условий», — подчеркнула она.
Наблюдаемое сегодня изменение цен будет наблюдаться и дальше, пока не закончится отопительный сезон в ЕС, полагает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По его прогнозам, цена природного газа при этом останется на высоком уровне – $800–1300 за тысячу кубометров.
Аналитик ФГ «ФИНАМ» Сергей Кауфман сомневается в том, что американский СПГ сможет вытеснить российский газ с европейского рынка. По его словам, объем первого слишком мал. Кроме того, приоритетным направлением для американского СПГ, как отметил эксперт, является Азия. По мере ухода СПГ обратно в Азию прогнозируется возобновление поставок газа из РФ через «Ямал–Европу», полагает Кауфман.
Настоящим конкурентом трубопроводного газа может быть только водородное топливо, однако «Газпром» уже к этому готовится, подчеркнула Наталья Мильчакова.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Европа может остаться без газа в ближайшие два месяца на фоне морозов и дефицита топлива в хранилищах. Запасы газа в Европе уменьшились после отказа «Газпрома» бронировать дополнительные мощности транзита газа по газопроводу «Ямал—Европа» в Германию с 21 декабря из-за отсутствия заявок.