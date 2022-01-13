Польша нашла альтернативу российской нефти

Польский энергетический концерн Orlen подписал долгосрочный контракт с крупнейшей в мире нефтяной компанией Saudi Aramco, предполагающий ежедневную поставку в Польшу 200-337 тысяч баррелей нефти. Об этом пишет «Коммерсант».

Саудовская госкомпания Saudi Aramco приобретет 30-процентную долю в нефтеперерабатывающем предприятии компании Lotos в Гданьске. Эта сделка нужна для одобрения слияния Orlen и Lotos руководством ЕС. Избыточные активы нужно было продать до 14 января.

«Orlen перерабатывает более 40 млн тонн нефти в год. Этот договор — 20 млн тонн нефти, которая потечет из Гданьска в разных направлениях — на НПЗ Плоцка, на НПЗ в Можейках, на два НПЗ в Чехии», — рассказал глава Orlen Даниель Обайтек.

Как отмечает издание, экспансия Saudi Aramco в Восточную Европу несет риски для российских поставщиков, в частности, «Роснефти». В настоящее время Саудовская Аравия и Россия являются партнерами по сделке ОПЕК+. Однако, согласно прогнозам, сделка завершится в 2022 году, и между производителями может возникнуть конкуренция.

Польские НПЗ ранее закупали Urals, так как располагались вблизи с нефтепроводом «Дружба». Однако на протяжении последних лет Orlen пытается сократить зависимость от российской нефти, закупая морские партии из Саудовской Аравии, США и Западной Африки.

Польша уже сократила объем долгосрочных контрактов. Существует вероятность, что Orlen уменьшит объем закупок морских партий Urals на спотовом рынке, но сохранит поставки российского сорта по трубопроводу «Дружба», отмечает руководитель отдела «Нефтепанорама» международного ценового агентства Argus Владислав Сенькович. Он отметил, что в 2021 году количество российских поставщиков Urals по «Дружбе» на Гданьский НПЗ уменьшилось до «Татнефти», «Нефтисы» и «Русснефти». Но позиции Urals пока не ухудшились, несмотря на то, что объем поставок нефти других сортов морем растет, указал эксперт.