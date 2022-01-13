Кудрин сравнил уровень жизни в России и СССР

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что уровень жизни в современной России примерно на 20 процентов выше, чем в СССР. Об этом сообщает ТАСС.

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Кудрин рассказал, что к 2003-2004 годам России удалось вернуться к уровню жизни, который был в 90-м году перед распадом СССР.

«В среднем это достигалось и по учителям, и по врачам. Сейчас примерно на 20 процентов уровень жизни выше, чем в Советском Союзе», - подчеркнул он.

По словам Кудрина, с 2000-го по 2011 год уровень жизни в стране вырос в три раза. Он отметил, что в этот период появились базовые институты и были приняты ключевые законы.

Кудрин подчеркнул, что в России сотни тысяч частных предприятий, цены определяются рынком, нет дефицита, а показатель госдолга РФ один из самых низких в мире.

«Россия, несомненно, стала нормальной рыночной экономикой. В 1989 году это бы казалось сказкой. Вообще-то это большой успех. Такая быстрая трансформация, такие огромные и быстрые изменения», - заключил он.