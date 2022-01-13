Кудрин: Россия откажется от нефти через 20 лет

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что через 20 лет нефть может перестать быть основным источником доходов России. Он рассказал ТАСС, что уже сейчас страна должна готовиться к энергопереходу.

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Кудрин напомнил, что в России действует бюджетное правило, по которому прибыль от продажи нефти расходуется с ограничениями. Это страхует экономику от попадания в зависимость от нефтяных доходов.

«Бюджетное правило не позволяет наращивать расходы, когда цены на нефть растут. Соответственно, нам не приходится расходы урезать, когда цены на нефть падают», - объяснил Кудрин.

Он отметил, что бюджетное правило будет постепенно ужесточаться и цена, выше которой нельзя тратить, упадет с 44-45 до 30 долларов за баррель.

Вице-премьер РФ Андрей Белоусов ранее рассказал, что Россия может профинансировать водородную трансформацию экспорта, тратя по 3,2 трлн рублей в год - менее чем три процента ВВП.

Белоусов подчеркивал, что весь интенсивный сценарий стратегии энергоперехода (декарбонизации экономики со снижением выбросов углекислого газа) оценивают примерно в 90 трлн рублей за 28 лет.