Курс рубля резко понизился

Рубль и Мосбиржа отреагировали падением на заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о неготовности США и НАТО идти навстречу России по гарантиям безопасности. Об этом пишет РИА Новости.

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17 декабря министерство иностранных дел России опубликовало на своем официальном сайте проекты договоров с США и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности, исключающие расширение НАТО на Украину и развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе. 10 января гарантии безопасности обсуждались делегациями России и США, а 12 января прошло заседание Совета Россия – НАТО, посвященное этой проблеме.

Сегодня замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США и их союзники по НАТО «ни под каким видом, ни по каким причинам не готовы идти навстречу нашим ключевым требованиям по нерасширению НАТО».

После этого заявления российская национальная валюта потеряла около 50 копеек. Так, курс доллара расчетами «завтра» на 14.53 мск вырос до 75,12 рубля, а курс евро – на 63 копейки, до 86,13 рубля. Это максимум с 7 января, отмечает издание.