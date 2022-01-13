Боррель назвал условие запуска «Северного потока-2»

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что на функционирование проекта «Северный поток-2» будет влиять развитие ситуации вокруг Украины. Заявление прозвучало по итогам неформальной встречи глав минобороны Евросоюза во Франции, передает РИА Новости .

«Конечно, функционирование этой инфраструктуры будет зависеть от развития событий вокруг Украины и действий России. Невозможно вообразить, что, с одной стороны, мы обсуждаем введение санкции, а с другой, - открываем эту инфраструктуру. Это, конечно, связано с военной ситуацией на Украине», – отметил он.

Напомним, что в декабре руководитель Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн заявил, что газопровод «Северный поток-2» не получит одобрения в первой половине 2022 года.

В четверг, 13 января, министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила германской радиостанции RBB, что «Северный поток-2», который является экономическим проектом, не нужно втягивать в ситуацию вокруг Украины. Она добавила, что украинский вопрос нужно решать только с помощью переговоров и без привязки тем, которые никакого отношения к нему не имеют.