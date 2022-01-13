Боррель назвал условие запуска «Северного потока-2»

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что на функционирование проекта «Северный поток-2» будет влиять развитие ситуации вокруг Украины. Заявление прозвучало по итогам неформальной встречи глав минобороны Евросоюза во Франции, передает РИА Новости.
«Конечно, функционирование этой инфраструктуры будет зависеть от развития событий вокруг Украины и действий России. Невозможно вообразить, что, с одной стороны, мы обсуждаем введение санкции, а с другой, - открываем эту инфраструктуру. Это, конечно, связано с военной ситуацией на Украине», – отметил он.
Ранее Боррель заявил, что «Севпоток-2» будет запущен, если Германия и ЕС дадут положительный ответ на функционирование проекта.
Напомним, что в декабре руководитель Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн заявил, что газопровод «Северный поток-2» не получит одобрения в первой половине 2022 года.
В четверг, 13 января, министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила германской радиостанции RBB, что «Северный поток-2», который является экономическим проектом, не нужно втягивать в ситуацию вокруг Украины. Она добавила, что украинский вопрос нужно решать только с помощью переговоров и без привязки тем, которые никакого отношения к нему не имеют.