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30 минут назад

Боррель назвал условие запуска «Северного потока-2»

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что на функционирование проекта «Северный поток-2» будет влиять развитие ситуации вокруг Украины. Заявление прозвучало по итогам неформальной встречи глав минобороны Евросоюза во Франции, передает РИА Новости.

Боррель назвал условие запуска «Северного потока-2»
Фото: ReutersReuters

«Конечно, функционирование этой инфраструктуры будет зависеть от развития событий вокруг Украины и действий России. Невозможно вообразить, что, с одной стороны, мы обсуждаем введение санкции, а с другой, - открываем эту инфраструктуру. Это, конечно, связано с военной ситуацией на Украине», – отметил он.

Стало известно о сговоре США и ЕС против «Северного потока-2»

Ранее Боррель заявил, что «Севпоток-2» будет запущен, если Германия и ЕС дадут положительный ответ на функционирование проекта.

Напомним, что в декабре руководитель Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн заявил, что газопровод «Северный поток-2» не получит одобрения в первой половине 2022 года.

В четверг, 13 января, министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила германской радиостанции RBB, что «Северный поток-2», который является экономическим проектом, не нужно втягивать в ситуацию вокруг Украины. Она добавила, что украинский вопрос нужно решать только с помощью переговоров и без привязки тем, которые никакого отношения к нему не имеют.

Экономика,Жозеп Боррель,Йохен Хоманн,Министерство обороны,ЕС,РИА Новости,
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